Рада своим бездействием заблокировала заочное осуждение Януковича

Верховная Рада отказалась рассматривать проект закона, который позволил бы начать процесс заочного осуждения беглого экс-диктатора Виктора Януковича

Верховная Рада отказалась рассматривать проект закона, который позволил бы начать процесс заочного осуждения беглого экс-диктатора Виктора Януковича, передает корреспондент LIGA.net.

Спикер Андрей Парубий трижды на вечернем пленарном заседании ставил на голосование вопрос о включении в повестку дня проекта изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины №5610, но ни разу не набралось необходимых 226 голосов.

На утреннем пленарном заседании депутаты также безуспешно пытались включить этот проект в повестку дня.

Проектом предусмотрена возможность направлять повестку тому, кто находится за пределами Украины, по последнему известному месту проживания или пребывания. При этом повестка публикуется в СМИ и на официальном сайте органа, который ведет досудебное расследование. Устанавливается порядок определения сроков досудебного расследования при объединении уголовных производств.

Общий срок досудебного расследования предлагается определять в производствах, которые расследовались в один период времени путем поглощения меньшего срока большим, в производствах, которые расследовались в разные периоды - путем добавления сроков досудебного расследования по каждому из производств.

Также проектом предлагается предусмотреть возможность соглашения о признании вины между прокурором и подозреваемым или обвиняемым.

Такое соглашение предусмотрено в том случае, если подозреваемый не является организатором преступной группировки и предоставляет следствию информацию о преступных действиях других участников группы.

30 января Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Януковича в госизмене.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.



15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

Читайте также: СМИ: Сотрудник госохраны рассказал, с кем Янукович бежал в РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.