На встрече в нормандском формате обсудят выборы в Донбассе

Президент Петр Порошенко рассказал, с чем глава МИД Павел Климкин поедет на встречу в нормандском формате

Глава МИД Павел Климкин на встрече в нормандском формате будет говорить о невозможности проведения выборов в Донбассе в условиях присутствия там российских оккупационных войск. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита в Ивано-Франковск.

"В спонтанной дискуссии, возникшей в последние дни с нашими партнерами, мы еще раз четко отметили, что политические пункты минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса их в части безопасности. А выборы под российскими дулами и с их солдатней вокруг избирательных участков - абсолютно неприемлемое и невозможное действие. С этим Павел Климкин на следующей неделе поедет на встречу министров МИД нормандской четверки", - сказал он.

7 февраля посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ.



В МИД Германии заявили, что заявления посла не противоречат их официальной позиции.

Порошенко ответил, что проведение выборов на оккупированных российскими войсками территориях Донбасса невозможно

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