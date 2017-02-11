Жебривский: В Авдеевке восстановили 149 домов

Донецкий губернатор сообщил, что ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Всего в городе ремонтируются 800 объектов

По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский





По его словам, некоторые жители частного сектора восстанавливают свои дома сами, то мы предоставляем им строительные материалы. "В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за прошедшую неделю, но и все те более 800 объектов, которые были разрушены в городе с начала российской агрессии", - заявил Жебривский.





Губернатор также сообщил, что 12 февраля в Авдеевку планирует вернуться первая группа из 23 жителей, в том числе 9 детей, которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов боевиков.





7 февраля в Авдеевке было полностью восстановлено электро- и водоснабжение.





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