Парубий: Выборы в ОРДЛО невозможны под дулами российских военных

Нужно заставить вывести Россию свои войска с территории Украины, сказал председатель Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что пока в Донбассе будут находиться войска страны-агрессора РФ, говорить о выборах в оккупированном Донбассе преждевременно. Об этом он сказал сегодня во Львовской области, передает Укринформ.

"Я вообще считаю этот вопрос преждевременным относительно выборов. На территории Украины находятся российские войска, которые практически ежедневно атакуют наши позиции. Пока российские войска, оккупационные войска есть на территории Украины, даже теоретические дискуссии о возможности выборов невозможны. Потому что предвижу: когда будет происходить какая-то политическая акция под названием "выборы" под дулами российских военных, это не будет иметь никакого отношения к демократии и к демократическим процессам", - сказал Парубий.

По его словам, это будет просто дискредитация демократических процессов.

Он считает, что главная задача, которая стоит сегодня перед Украиной, это защита своих границ, продление международных санкций против Российской Федерации.

Парубий подчеркнул, что нужно заставить вывести РФ свои войска с территории Украины.

"После этого можно открывать дискуссии по поводу любых других процессов", - сказал Парубий.

9 февраля президент Петр Порошенко заявил, что проведение выборов на оккупированных российскими войсками территориях Донбасса невозможно, а восток Украины - это не ГДР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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