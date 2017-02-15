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В Минске идут заседания подгрупп контактной группы по Донбассу

15.02.2017 11:05
Рабочие подгруппы обсуждают вопросы безопасности, политические и гуманитарные вопросы
В Минске идут заседания подгрупп контактной группы по Донбассу
Фото: twitter.com/BelarusMID

В Минске проходят заседания рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter.

В частности, проходят заседания подгрупп по вопросам безопасности, политическим и гуманитарным вопросам.

Сегодня во второй половине дня в Минске ожидается заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором обсудят вопросы безопасности и освобождения заложников.

В результате боевых действий в Донбассе за прошедшие сутки, 13 февраля 2017 года, ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один боец был ранен. Боевики 72 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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