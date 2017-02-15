Луценко назвал депутатов, подозреваемых в неуплате налогов

Народные депутаты подозреваются в неуплате налогов на сумму 150 млн грн

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, что депутаты Александр Супруненко, Вячеслав Константиновский и Нестор Шуфрич подозреваются в неуплате налогов. Об этом Луценко сообщил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

Он напомнил, что позавчера получил результаты внеплановой проверки от Государственной фискальной службы по электронным декларациям 3 из 17 депутатов, направленных прокуратурой в ГФС.

"У каждого из этих трех депутатов, а именно Супруненко, Константиновского и Шуфрича, установлена неуплата налогов на сумму соответственно 60, 50 и 40 млн грн, цифру округлил. В связи с этим я планирую в ближайшее время подготовить представление в Верховную Раду", - отметил Луценко.

По его словам, статья 212 (неуплата налогов) предусматривает возможность закрытия дела по уплате налогов. То есть, отметил Луценко, у депутатов есть два варианта - уплатить налоги, и дела будут закрыты, или получить срок три года. "И тот, и другой вариант считаю приемлемым", - сказал он.

Ранее Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление о привлечении к ответственности трех народных депутатов за неуплату налогов.

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