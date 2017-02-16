Стало известно, что еще запретят ввозить в оккупированный Донбасс

Как сообщил президент Петр Порошенко, в частности, планируется запретить ввоз радиотоваров и стройматериалов

Украинские власти расширят список товаров, запрещенных к ввозу в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом на заседании СНБО заявил президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.



По его словам, в перечень, в частности, планируется включить радиотовары и строительные материалы (для предотвращения строительства боевиками фортификационных сооружений).



Также Порошенко еще раз осудил действия участников блокады железнодорожного сообщения с ОРДЛО, которые в первую очередь вредят всей стране.



"Они "защищают" украинскую металлургию от украинского же кокса, украинские семьи - от украинского тепла, украинские дома - от украинского света, украинцев - от рабочих мест, а украинскую гривню - от стабильности", - подчеркнул президент.



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Глава государства отметил, что украинские партнеры из Европейского Союза и США также решительно осуждают блокаду.



Ранее сегодня, 16 февраля 2017 года, Порошенко анонсировал заседание СНБО, на котором будет рассмотрен вопрос принятия неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности, связанных с блокадой поставок угля из ОРДЛО.



В то же время участники блокады заявили, что не намерены ее прекращать.

27 января 2017 года сообщалось, что СБУ открыла уголовное производство по факту задержания в Донецкой области грузовика гумконвоя фонда Рината Ахметова, в котором была обнаружена радиотехника для террористов.

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