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США выразили обеспокоенность блокадой Донбасса

16.02.2017 17:47
США призвали Украину реформировать энергосектор, с тем, чтобы диверсифицировать поставки угля
США выразили обеспокоенность блокадой Донбасса
Фото: EPA

США выразили обеспокоенность блокадой поставок угля из оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщает посольство Штатов в Украине.

"Мы обеспокоены нынешним препятствием поставке угля из неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей и его потенциальным влиянием на энергетическую систему Украины, украинскую экономику и жителей Украины. Стороны должны встретиться, чтобы принять следующие краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения с целью предотвращения осложнения ситуации для украинцев по обе стороны", - гласит официальное заявление.

США также призвали правительство Украины ускорить выполнение реформ в энергетическом секторе с целью более полного удовлетворения потребностей украинского народа. "Выполнение плана по диверсификации поставок угля для Украины, повышение энергоэффективности и сведение к минимуму роли государства в энергетическом секторе приведет к сокращению возможностей для коррупции и усилению энергетической безопасности", - отмечается в заявлении.

Ранее в ЕС призвали снять блокаду. "Блокада железнодорожного сообщения между районами под контролем правительства и теми, которые в настоящее время находятся за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке", - гласит заявление.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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