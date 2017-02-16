США выразили обеспокоенность блокадой Донбасса

США призвали Украину реформировать энергосектор, с тем, чтобы диверсифицировать поставки угля

США выразили обеспокоенность блокадой поставок угля из оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщает посольство Штатов в Украине.



"Мы обеспокоены нынешним препятствием поставке угля из неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей и его потенциальным влиянием на энергетическую систему Украины, украинскую экономику и жителей Украины. Стороны должны встретиться, чтобы принять следующие краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения с целью предотвращения осложнения ситуации для украинцев по обе стороны", - гласит официальное заявление.



США также призвали правительство Украины ускорить выполнение реформ в энергетическом секторе с целью более полного удовлетворения потребностей украинского народа. "Выполнение плана по диверсификации поставок угля для Украины, повышение энергоэффективности и сведение к минимуму роли государства в энергетическом секторе приведет к сокращению возможностей для коррупции и усилению энергетической безопасности", - отмечается в заявлении.



Ранее в ЕС призвали снять блокаду. "Блокада железнодорожного сообщения между районами под контролем правительства и теми, которые в настоящее время находятся за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке", - гласит заявление.



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