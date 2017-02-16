СБУ открыла дело против "политрука" боевиков Прилепина

Служба безопасности открыла уголовное производство против российского писателя Евгения Прилепина, ранее вступившего в ряды террористов ДНР

Служба безопасности открыла уголовное производство против российского писателя Евгения Прилепина, ранее ставшего участником террористической организации ДНР. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против гражданина Российской Федерации Евгения Прилепина", - сообщила Гитлянская.

Досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины, отметили в СБУ.

В понедельник, 13 февраля, российский писатель Евгений Прилепин, известный под псевдонимом "Захар", заявил, что стал так называемым "заместителем командира батальона по работе с личным составом" у террористов ДНР.

С начала гибридной войны в Донбассе Прилепин неоднократно участвовал в организации поездок в ОРДЛО российских деятелей культуры.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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