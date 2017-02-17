Блокада в зоне АТО: ОБСЕ сообщила детали

В Донецкой области участники блокады не пропускают поезд, в котором находится пять тысяч тонн угля, сказали в ОБСЕ

На железнодорожном переезде на южной окраине станции Кривой Торец в пгт Щербиновка находится поезд, который загружен пятью тысячами тонн угля, однако из-за блокады есть угроза, что может произойти отказ его тормозной системы. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в пресс-службе миссии.

Наблюдатели видели 10 невооруженных лиц (старше 30 лет, некоторые из них были в гражданской одежде, на некоторых был камуфляж, а у нескольких на одежде были знаки различия добровольческих батальонов) и разговаривали с мужчиной, который представился народным депутатом Верховной Рады Украины", - сказали в пресс-службе.

В 100 м от места блокады находился сотрудник полиции.

В ОБСЕ также отметили, что из-за блокады в районе железнодорожного перегона Шипилово-Сентяновка отменили запланированные ремонтные работы.

"Сотрудник железнодорожной компании и старший ремонтной бригады по отдельности рассказали наблюдателям, что из-за блокады были отменены ремонтные работы, запланированные на 15 февраля в районе железнодорожного перегона Шипилово-Сентяновка", - отметили в пресс-службе.

15 февраля в Горском миссия видела, что железнодорожные пути, на которых все еще стоял поезд, по-прежнему перекрыты деревянными заграждениями и колючей проволокой.

Там находились 12 невооруженных лиц в одежде военного типа, которые сообщили СММ, что они являются бывшими добровольцами батальонов Айдар, Донбасс и 17-го батальона 79-й бригады.

"У некоторых мужчин на одежде были знаки различия, а на стене палатки висели флаги Украины, Грузии и батальона Донбасс. Там находились также двое полицейских в камуфляже, а поблизости стояла полицейская машина", - сказали в пресс-службе.

На железнодорожном переезде в Бахмуте СММ видела две палатки и приблизительно 20 человек (18 мужчин и 2 женщин, большинство из которых в камуфляже, а у некоторых на одежде были знаки различия добровольческих батальонов).

Локомотив стоял к северу от заблокированного железнодорожного переезда.

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16 февраля сообщалось, что штаб блокады заявил об установке блокпоста у Золотого Луганской области.

Президент Петр Порошенко заявил, что блокада поставок угля из оккупированных районов Донбасса нанесет украинскому бюджету ущерб в $2 млрд.



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В то же время участники блокады заявили, что не намерены ее прекращать.

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15 января 2017 года несколько народных депутатов и другие участники акции разместили на ж/д перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". В частности, были перекрыты поставки угля из оккупированных районов.



11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка.



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По факту блокирования железных дорог в Донбассе открыли уголовное производство.

Инициативу по блокаде резко раскритиковали представители власти, в частности президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман. глава СБУ Василий Грицак, замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



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15 февраля в связи с прекращением поставок угля из ОРДЛО Кабинет министров ввел чрезвычайное положение в энергетике, которое начнет действовать 17 февраля и продлится как минимум месяц.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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