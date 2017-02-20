Веерных отключений в Украине пока не было - Насалик

Министр энергетики заверил, что все отключения электроэнергии связаны только с техническим состоянием сетей

Отключения света в отдельных городах Украины никак не связаны с возможными веерными отключениями. Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала ICTV.

Насалик заверил, что с работой объединенной энергосистемы такие отключения не связаны, их причина - техническое состояние сетей.



Министр сказал, что альтернативой антрацитового угля из Донбасса может быть уголь из России или их ЮАР, но в два раза дороже.



По словам Насалика, уже 25 дней длится блокада, но на украинцах этот никак не сказывается.