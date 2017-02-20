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Веерных отключений в Украине пока не было - Насалик

20.02.2017 00:15
Министр энергетики заверил, что все отключения электроэнергии связаны только с техническим состоянием сетей
Веерных отключений в Украине пока не было - Насалик
Игорь Насалик

Отключения света в отдельных городах Украины никак не связаны с возможными веерными отключениями. Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала ICTV.

Насалик заверил, что с работой объединенной энергосистемы такие отключения не связаны, их причина - техническое состояние сетей. 

Министр сказал, что альтернативой антрацитового угля из Донбасса может быть уголь из России или их ЮАР, но в два раза дороже.

По словам Насалика, уже 25 дней длится блокада, но на украинцах этот никак не сказывается. 

16 февраля из-за блокады Донбасса президент ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры.

Читайте также: На предприятиях нет критично малых запасов угля - Насалик 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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