Веерных отключений в Украине пока не было - Насалик
Отключения света в отдельных городах Украины никак не связаны с возможными веерными отключениями. Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала ICTV.
Насалик заверил, что с работой объединенной энергосистемы такие отключения не связаны, их причина - техническое состояние сетей.
Министр сказал, что альтернативой антрацитового угля из Донбасса может быть уголь из России или их ЮАР, но в два раза дороже.
По словам Насалика, уже 25 дней длится блокада, но на украинцах этот никак не сказывается.
16 февраля из-за блокады Донбасса президент ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры.
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