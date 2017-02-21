В Крыму оккупанты снова проводят обыск в доме татарина

Крымский татарин Марлен Мустафаев пока находится в своем доме, причина обыска неизвестна

В Крыму российские оккупанты проводят обыски в доме крымского татарина Марлена Мустафаева. Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов у себя в Facebook.

"Сообщили, что Марлена Мустафаева, у которого идет дома обыск, доставили в центр противодействия экстремизму. Обстоятельства выясняются", - отметил Курбединов.

Позже он уточнил, что Марлен Мустафаев пока находится в доме.

26 января 2017 года сообщалось, что в Бахчисарае российские оккупанты похитили двоих крымских татар - Сейрана Салиева и Эмиля Курбединова. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в городе проходит спецоперация ФСБ по ликвидации ячейки организации Хизб ут-Тахрир, которая в РФ объявлена террористической.

В тот же день оккупанты обвинили Курбединова и Салиева в экстремизме и дали им по 10 и 12 суток административного ареста соответственно. В частности, адвокату вменяли публикацию в Facebook в 2013 году видео с митинга Хизб ут-Тахрир - организации, объявленной в РФ террористической.

Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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