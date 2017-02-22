Представители РФ сорвали сегодня трехсторонние Skype-переговоры

Изначально инициатива Skype-встречи принадлежала российской стороне и была поддержана ОБСЕ, а также Украинской стороной

Представители российской стороны не вышли на Skype-связь во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы, которая должна была состоятся сегодня. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер у себя в Facebook.

По ее словам, инициатива встречи по Skype принадлежала российской стороне, их поддерживали в ОБСЕ. Продолжить обсуждение хода имплементации договоренностей, о которых шла речь 15 февраля 2017 года в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске и 18 февраля 2017 года на встрече министров иностранных дел стран Нормандской четверки в Мюнхене, была готова Украина.

"Украинская делегация прибыла для участия в видеконференции, также на встречу приехали Мартин Сайдик, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и Эртурул Апакан, глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности. Однако представители российской стороны не вышли на Skype-связь", - написала Олифер.

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