Савченко приехала к боевикам в оккупированный Донецк

Народный депутат якобы хочет встретиться с украинскими заложниками, СБУ пока не комментирует информацию

Руководитель ГО Офицерский корпус Владимир Рубан вместе с Савченко планируют посетить украинских заложников.



Советник главы СБУ Юрий Тандит отказался Советник главы СБУ Юрий Тандит отказался LIGA.net комментировать информацию о пребывании Савченко в оккупированном Донецке.





"Обращайтесь в пресс-службу", - сказал он.





Телефон пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской на момент написания информации не отвечал.





12 декабря Савченко подтвердила информацию о том, что она встречалась в Минске с главарями террористов ЛНР/ДНР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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