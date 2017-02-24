Савченко приехала к боевикам в оккупированный Донецк
24.02.2017 16:43
Народный депутат якобы хочет встретиться с украинскими заложниками, СБУ пока не комментирует информацию
Надежда Савченко
Народный депутат Надежда Савченко в настоящее время находится на территории ОРДО. Об этом сообщают сайты боевиков.
Советник главы СБУ Юрий Тандит отказался LIGA.net комментировать информацию о пребывании Савченко в оккупированном Донецке.
Руководитель ГО Офицерский корпус Владимир Рубан вместе с Савченко планируют посетить украинских заложников.
Советник главы СБУ Юрий Тандит отказался LIGA.net комментировать информацию о пребывании Савченко в оккупированном Донецке.
"Обращайтесь в пресс-службу", - сказал он.
Телефон пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской на момент написания информации не отвечал.
12 декабря Савченко подтвердила информацию о том, что она встречалась в Минске с главарями террористов ЛНР/ДНР.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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