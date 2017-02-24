Савченко прокомментировала поездку к террористам ДНР

В связи со своей поездкой в оккупированный Донецк депутат Надежда Савченко попросила поддержать ее "как поддерживали, когда она была в плену"

Народный депутат Украины Надежда Савченко прокомментировала свою поездку к террористам ДНР. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Прошу всю Украину поддержать меня, как поддерживали меня, когда я была в плену. Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса к финалу", - заявила она.

"Прошу поддержки у Украины и мира. Мне очень не легко, но я борюсь", - подчеркнула Савченко.

Ничего конкретного, никаких деталей депутат так и не сообщила.



Ранее сегодня на сайтах боевиков появилась информация о том, что Савченко прибыла в оккупированный Донецк вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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