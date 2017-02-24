Савченко прокомментировала поездку к террористам ДНР
Народный депутат Украины Надежда Савченко прокомментировала свою поездку к террористам ДНР. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
"Прошу всю Украину поддержать меня, как поддерживали меня, когда я была в плену. Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса к финалу", - заявила она.
"Прошу поддержки у Украины и мира. Мне очень не легко, но я борюсь", - подчеркнула Савченко.
Ничего конкретного, никаких деталей депутат так и не сообщила.
Ранее сегодня на сайтах боевиков появилась информация о том, что Савченко прибыла в оккупированный Донецк вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Читайте также: Игры ФСБ: зачем Савченко тайно ездила в Минск
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:56
-
18:22
-
17:51
-
21.02.17
19:30
-
16:58
Новости партнеров
- 94224
- 43956
- 42747
- 18705
- 18126