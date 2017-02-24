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Савченко приехала в колонию, где содержатся украинские заложники

24.02.2017 20:30
Депутат заявила, что пошла на риск жизнью для освобождения украинских пленных
Савченко приехала в колонию, где содержатся украинские заложники
Надежда Савченко

Народный депутат Надежда Савченко приехала в колонию в Макеевке, где боевики удерживают украинских заложников. Об этом сообщают источники ЛІГА.net.

Ранее сегодня на сайтах боевиков появилась информация о том, что Савченко прибыла в оккупированный Донецк вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном.

СБУ проверит информацию о подстрекательстве Савченко украинских военных к перевороту и о ее поездке на подконтрольную террористам ДНР территорию.

Сама Савченко заявила, что она пошла на риск жизнью для освобождения украинских пленных. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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