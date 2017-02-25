Обстрел наблюдателей ОБСЕ в Ясиноватой: подробности

Мужчины в камуфляже сделали три-пять выстрелов очередью из автомата в сторону машины наблюдателей, рассказали в ОБСЕ

В пятницу, 24 февраля, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ находились на окраине Ясиноватой и готовились к запуску беспилотника, когда услышали выстрелы. Об этом говорится в отчете миссии.



Наблюдатели услышали очередь из стрелкового оружия и укрылись за машиной. Они увидели четверых мужчин в военном камуфляже с автоматами типа АК на расстоянии 30 метров.



"Мужчины крикнули "Стой!" (по-русски) и подошли немного ближе. Двое из них заняли позицию для стрельбы с колена и направили автоматы на наблюдателей. В это время двое других мужчин продвигались вперед короткими перебежками. Один из них схватил лежавший на земле мини-БПЛА", - говорится в отчете.



Наблюдатели по-русски и по-английски сказали, что являются сотрудниками ОБСЕ. Мужчины забрали беспилотник и отошли. Уже на расстоянии 15‑20 метров от патруля один из них сделал три-пять выстрелов очередью из автомата. Пули попали в снег примерно в пяти метрах от машины наблюдателей.



Также днем 24 февраля один из мужчин в камуфляжной форме выстрелил в воздух во время разговора с наблюдателями в центре подконтрольного боевикам села Пикузы (бывшее Коминтерново).

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