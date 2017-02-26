Порошенко о Крыме: Россия взяла в заложники миллионы людей

Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной. На следующий день РФ захватила полуостров

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что три года назад Российская Федерация прибегла к открытой агрессии и захватила Крым, взяв в заложники миллионы людей. Об этом говорится в обращении главы государства по случаю третьей годовщины начала сопротивления российской оккупации Крыма в Facebook.

"Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина не оставит своих сограждан нао временно оккупированном Россией Крыму без поддержки.

"Украина сумела на самом высоком международном уровне - в ООН - закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Весь цивилизованный мир знает: Крым - это Украина. Мы продолжаем борьбу", - заявил Порошенко.

Сегодня в Украине отмечают День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. 26 февраля в Киеве состоится международный форум "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира".

Кроме того, на Аллее Небесной Сотни, в 14.00 состоится Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, проживающими во временно оккупированном Россией Крыму.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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