В Москве сфабриковали новые дела против украинских военных
Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела против украинских военнослужащих якобы по фактам обстрелов ими населенных пунктов, оккупированных боевиками. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Как утверждает российское следствие, 14 и 24 января 2017 года ВСУ якобы обстреляли из 122-мм артиллерии Кадиевку (бывший Стаханов) и Голубовку (бывший Кировск). Также оккупанты обвиняют бойцов ВСУ и Нацгвардии в обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Ясиноватой, Докучаевске, а также Новоазовском районе Донецкой области 16-26 февраля.
Уголовные дела против украинских военных возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
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Ранее сегодня, 27 февраля, сообщалось, что боевики обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов и танков, в результате чего за минувшие сутки, 26 февраля, двое украинских военных погибли, двое - получили ранения, еще двое - травмированы.
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