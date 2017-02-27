В Москве сфабриковали новые дела против украинских военных

Государство-агрессор сфабриковало уголовные дела против украинских военных за якобы обстрелы оккупированных боевиками населенных пунктов

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела против украинских военнослужащих якобы по фактам обстрелов ими населенных пунктов, оккупированных боевиками. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.



Как утверждает российское следствие, 14 и 24 января 2017 года ВСУ якобы обстреляли из 122-мм артиллерии Кадиевку (бывший Стаханов) и Голубовку (бывший Кировск). Также оккупанты обвиняют бойцов ВСУ и Нацгвардии в обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Ясиноватой, Докучаевске, а также Новоазовском районе Донецкой области 16-26 февраля.



Уголовные дела против украинских военных возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).



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Ранее сегодня, 27 февраля, сообщалось, что боевики обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов и танков, в результате чего за минувшие сутки, 26 февраля, двое украинских военных погибли, двое - получили ранения, еще двое - травмированы.



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