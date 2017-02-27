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В Москве сфабриковали новые дела против украинских военных

27.02.2017 14:17
Государство-агрессор сфабриковало уголовные дела против украинских военных за якобы обстрелы оккупированных боевиками населенных пунктов
В Москве сфабриковали новые дела против украинских военных
Фото: EPA

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела против украинских военнослужащих якобы по фактам обстрелов ими населенных пунктов, оккупированных боевиками. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как утверждает российское следствие, 14 и 24 января 2017 года ВСУ якобы обстреляли из 122-мм артиллерии Кадиевку (бывший Стаханов) и Голубовку (бывший Кировск). Также оккупанты обвиняют бойцов ВСУ и Нацгвардии в обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Ясиноватой, Докучаевске, а также Новоазовском районе Донецкой области 16-26 февраля.

Уголовные дела против украинских военных возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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Ранее сегодня, 27 февраля, сообщалось, что боевики обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов и танков, в результате чего за минувшие сутки, 26 февраля, двое украинских военных погибли, двое - получили ранения, еще двое - травмированы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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