Блокада в зоне АТО: ОБСЕ сообщила детали

Недалеко от Золотого в Луганской области ОБСЕ видела несколько невооруженных мужчин

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возле моста на юго-восточной окраине Константиновки зафиксировали два 35-тонных грузовика, груженных углем, следовавших с юго-запада на северо-восток. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

26 февраля на станции Кривой пгт Щербиновка наблюдатели отметили, что блокада все еще продолжается.

В Горском (63 км к западу от оккупированного Луганска, - ред.) команда миссии видела, что железнодорожные пути, на которых все еще стоит поезд, по-прежнему перекрыты деревянными заграждениями и колючей проволокой.

На блокпосте, расположенном недалеко от перекрестка в районе Карбонита (в пределах Золотого), 25 февраля наблюдатели зафиксировали семерых невооруженных мужчин и припаркованный неподалеку гражданский автомобиль.

26 февраля они видели четверых невооруженных мужчин и отметили спокойную обстановку в этом районе.

27 февраля сообщалось, что марионетки Кремля в руководстве террористических организаций ДНР и ЛНР угрожают с началом весны прекратить поставки угля на подконтрольную Украине территорию и ввести "внешнее управление" на всех промышленных предприятиях в зоне АТО, если частичная блокада территорий ОРДЛО не будет снята.

15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокированперегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.

Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство.

26 января замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука выступил против блокады, а 27 января губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что выступает за "урегулированную законодательно" торговлю с ОРДЛО. Его коллега из Луганской области Юрий Гарбуз отметил, что блокада "несет угрозу энергобезопасности Украины".

10 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик сказал, что в случае отказа от угля из ОРДЛО "придется найти" дополнительно порядка 15 млрд грн, а позднее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что "альтернативы углю из ОРДЛО нет", чем вызвал шквал критики в адрес власти из-за того, что спустя почти три года войны не проведена адекватная диверсификация поставок энергоносителей, вследствие чего возникла нынешняя конфликтная ситуация.

16 февраля разведка Минобороны заявила, что из-за блокады к боевикам массово уходят уволенные рабочие заводов ОРДЛО.

Руководство блокады утверждает, что у Светланово за 21 день не пропущено 15120 вагонов, около Бахмута - примерно 23400 вагонов за 13 дней, а на станции Кривой Торец - около 15600 вагонов за пять дней.

28 февраля сообщалось, что участники торговой блокады прекращают переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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