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США в Совбезе ООН призвали Россию прекратить огонь в Донбассе

01.03.2017 02:36
Представитель США сказал, что лучшем путем решения конфликта на востоке Украины являются минские договоренности
США в Совбезе ООН призвали Россию прекратить огонь в Донбассе
Фото: EPA

США настаивают на необходимости полной имплементации минских соглашений и призывают Россию и поддерживаемых ею боевиков начать с прекращения огня на востоке Украины. Об этом заявил в Совете безопасности ООН министр-советник американской делегации Кристофер Клейн, передает Укринформа.

Клейн подчеркнул, что США считают минские соглашение лучшим путем решения конфликта в Донбассе. 

Представитель США призвал Россию и боевиков, которых она поддерживает, начать придерживаться режима прекращения огня, вывести тяжелое оружие и обеспечить доступ наблюдателям ОБСЕ.

Клейн осудил угрозы наблюдателям ОБСЕ и захват беспилотного летательного аппарата СММ гибридной армией РФ. 

"Крайне важно, чтобы эти силы прекратили свои нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе на станцию фильтрации воды в Донецке", - сказал представитель США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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