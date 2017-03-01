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Сегодня в Минске обсудят освобождение заложников

01.03.2017 09:24
Одной из главных тем обсуждения в Минске станет освобождение заложников на территориях ОРДЛО
Сегодня в Минске обсудят освобождение заложников
Фото: скриншот видео

Сегодня, 1 марта, в Минске состоится встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь представителя Украины в минском процессе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Советник главы СБУ Юрий Тандит в комментарии LIGA.net сообщил, что приоритетной темой обсуждения станет освобождение украинских заложников.

"Это приоритетная тема сегодня", - подчеркнул он.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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