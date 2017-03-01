Блокада в зоне АТО: Аброськин сообщил, что грозит организаторам

Процессуальное руководство в производствах по факту блокады ОРДЛО осуществляют сотрудники прокуратуры Донецкой области

Глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что по факту блокады ОРДЛО есть достаточно доказательств в уголовных производствах, чтобы обратиться к Верховной Раде о снятии с ее организаторов депутатской неприкосновенности. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"В уголовных производствах по фактам блокирования ж/д дорог и захватов тепловозов собраны материалы, которые позволяют процессуальным руководителям обратиться к Верховной Раде для рассмотрения вопроса о снятии с них депутатской неприкосновенности и сообщения о подозрении в совершении уголовных правонарушений согласно действующим УК и УПК Украины, как организаторам", - подчеркнул Аброськин.

По его словам, процессуальное руководство в указанных производствах осуществляют сотрудники прокуратуры Донецкой области.

"Роль других участников захвата тепловозов надо рассматривать через призму отдаваемых команд этими депутатами. Часть людей из них действительно настоящие патриоты, обманутые ими, но они, к сожалению, не понимают какую роль выполняют в этой кремлевской шахматной партии", - сказал Аброськин.

Он добавил, что на данное время группа людей, среди которых фактически нет местных жителей, под руководством одиозных народных депутатов продолжают свои действия, направленные на создание собственного пиара, провоцируя конфликт с полицейскими.

"Полиция будет и дальше действовать строго в рамках действующего законодательства Украины", - добавил Аброськин.

"Сотни тысяч жителей Донецкой области, жизнь которых зависит от работы металлургической промышленности как на оккупированной территории, так и на территории подконтрольной Украине, останутся просто на грани выживания. В результате всех этих синхронных действий каждая из заинтересованных сторон получит свои "дивиденды", - отметил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области.

28 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к народным депутатам и Антитеррористическому центру с призывом принять решение и дать правоохранителям необходимые полномочия для снятия блокады в зоне АТО.

15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля былзаблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная. Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство. 26 января замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука выступил против блокады, а 27 января губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что выступает за "урегулированную законодательно" торговлю с ОРДЛО. Его коллега из Луганской области Юрий Гарбуз отметил, что блокада "несет угрозу энергобезопасности Украины". 10 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик сказал, что в случае отказа от угля из ОРДЛО "придется найти" дополнительно порядка 15 млрд грн, а позднее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что "альтернативы углю из ОРДЛО нет", чем вызвал шквал критики в адрес власти из-за того, что спустя почти три года войны не проведена адекватная диверсификация поставок энергоносителей, вследствие чего возникла нынешняя конфликтная ситуация. 16 февраля разведка Минобороны заявила, что из-за блокады к боевикам массово уходят уволенные рабочие заводов ОРДЛО. Руководство блокады утверждает, что у Светланово за 21 день не пропущено 15120 вагонов, около Бахмута - примерно 23400 вагонов за 13 дней, а на станции Кривой Торец - около 15600 вагонов за пять дней.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.