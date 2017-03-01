Тука предупредил о последствиях блокады и финансировании боевиков

Замминистра сказал, что организаторов блокады ОРДЛО нужно привлечь у уголовной отвественности

После введения на предприятиях в зоне АТО "временной администрации" боевиков есть угроза того, что под видом российского угля Украина будет покупать уголь уже с "отжатых" шахт оккупированного Донбасса. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука у себя в Facebook.

"После вероятного "отжима" предприятий Украина не сможет вести с ними хозяйственную деятельность. Это приведет к разрыву производственных цепочек в промышленности. Вместе с тем, единственной альтернативой поставки угля для металлургов - США и Россия. Исходя из того, что срок поставки из США составляет около трех месяцев, единственным реальным источником угля является Россия. Вместе с тем, есть большая угроза того, что под видом российского, мы будем покупать уголь с "отжатых" шахт ОРДЛО, что приведет к реальной финансовой поддержки террористов", - подчеркнул он.

По его словам, СБУ и Кабмину нужно разработать план мероприятий для минимизации негативных последствий для промышленности и бюджета.

"Генеральной прокуратуре и СБУ хватит "наблюдать" - организаторы блокады (Садовый, Березюк, Семенченко, Соболев, Парасюк) должны быть привлечены к уголовной ответственности", - сказал Тука.

28 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к народным депутатам и Антитеррористическому центру с призывом принять решение и дать правоохранителям необходимые полномочия для снятия блокады в зоне АТО.

27 февраля сообщалось, что марионетки Кремля в руководстве террористических организаций ДНР и ЛНР угрожают с началом весны прекратить поставки угля наподконтрольную Украины территорию и ввести "внешнее управление" на всех промышленных предприятиях в зоне АТО, если частичная блокада территорий ОРДЛО не будет снята.

15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная. Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство. 26 января замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука выступил против блокады, а 27 января губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что выступает за "урегулированную законодательно" торговлю с ОРДЛО. Его коллега из Луганской области Юрий Гарбуз отметил, что блокада "несет угрозу энергобезопасности Украины". 10 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик сказал, что в случае отказа от угля из ОРДЛО "придется найти" дополнительно порядка 15 млрд грн, а позднее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что "альтернативы углю из ОРДЛО нет", чем вызвал шквал критики в адрес власти из-за того, что спустя почти три года войны не проведена адекватная диверсификация поставок энергоносителей, вследствие чего возникла нынешняя конфликтная ситуация. 16 февраля разведка Минобороны заявила, что из-за блокады к боевикам массово уходят уволенные рабочие заводов ОРДЛО. Руководство блокады утверждает, что у Светланово за 21 день не пропущено 15120 вагонов, около Бахмута - примерно 23400 вагонов за 13 дней, а на станции Кривой Торец - около 15600 вагонов за пять дней.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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