Глава МИД Великобритании: Запад должен усилить давление на Россию

Борис Джонсон также отметил, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что Запад должен усилить давление на Россию из-за оккупации Крыма и действий в Донбассе. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает Европейская правда.

"Мы никогда не примем оккупацию Крыма. Давление на Россию небходимо усиливать, а не уменьшать", - сказал Джонсон.

Джонсон также отметил, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ. "И мир должен услышать это сообщение", - добавил он.

Накнуне Джонсон заявлял, что Великобритания и Польша на 100% поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией.

Ранее премьер Великобритании подчеркивал, что Британия поддерживает стремления Украины к суверенитету и целостности.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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