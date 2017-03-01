Минск: определена дата разведения сил в Станице Луганской

Сегодня в Минске стороны подтвердили свою приверженность полному отводу тяжелого вооружения

Разведение сил в районе Станицы Луганской в Донбассе запланировано на 7 марта. Такая возможность обсуждалась сегодня в Минске на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

По словам Сайдика, стороны попросили содействовать в осуществлении разведения в районе Станицы Луганской 7 марта.

"Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность полному отводу тяжелого вооружения", - сказал представитель ОБСЕ.

Ранее боевики неоднократно срывали разведение сил в районе Станицы Луганской.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.