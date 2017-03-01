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Минск: определена дата разведения сил в Станице Луганской

01.03.2017 20:27
Сегодня в Минске стороны подтвердили свою приверженность полному отводу тяжелого вооружения
Минск: определена дата разведения сил в Станице Луганской
Мартин Сайдик (скриншот с видео)

Разведение сил в районе Станицы Луганской в Донбассе запланировано на 7 марта. Такая возможность обсуждалась сегодня в Минске на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

По словам Сайдика, стороны попросили содействовать в осуществлении разведения в районе Станицы Луганской 7 марта. 

"Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность полному отводу тяжелого вооружения", - сказал представитель ОБСЕ. 

Ранее боевики неоднократно срывали разведение сил в районе Станицы Луганской.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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