В суд направили обвинительный акт против одного из главарей ЛНР

Гражданку Украины обвиняют в причастности к террористической организации ЛНР в качестве так называемого замминистра юстиции

В Луганской области будут судить гражданку Украины, которую правоохранители подозревают в работе на террористическую организации ЛНР в качестве "заместителя министра юстиции" боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Обвиняемая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).

"Установлено, что гражданка Украины в мае 2016-го инициировала и дала согласие на назначение себя на должность так называемого заместителя министра юстиции террористической организации ЛНР... Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, на основании постановления следственного судьи осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

28 февраля сообщалось, что правоохранители начали специальное досудебное расследование в отношении одного из главарей террористической организации ЛНР - так называемого заместителя министра государственной безопасности.

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