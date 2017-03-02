Черныш о блокаде в зоне АТО: Все делается по внешнему сценарию

Участники блокады делают все, что оторвать оккупированные территории Донбасса от всей Украины, сказал министр

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш считает, что блокада ОРДЛО была запланирована заранее по специально разработанному сценарию. Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

"Все делается по сценарию, этот сценарий контролируется из вне", - отметил Черныш.

По словам министра, организаторы блокады преследуют узко политическую цель.

"Для них ничего недостаточно, они совсем другую цель преследуют, они преследуют цель узко политическую", - подчеркнул Черныш.

Он напомнил, что блокадники имеют политическое крыло в виде поддержки партии Самопоміч, а ее руководитель (мэр Львова Андрей Садовый, - ред) не имеет депутатской неприкосновенности.

Черныш добавил, что среди участников блокады есть люди, которые находятся под уголовным преследованием.

Он подчеркнул, что участники блокады делают все, что оторвать оккупированные территории Донбасса от всей Украины.

"Сейчас продолжение таких действий будет отдалять людей, которые проживают на тех территориях, и сами территории от всей Украины", - сказал Черныш.

Министр напомнил, что перечень товаров, которые разрешено перемещать через линию разграничения, будет касаться горно-металлургического комплекса.

Черныш сказал, что по оценкам ООН в ОРДЛО проживают в настоящее время 2,7 млн мирных жителей.

28 февраля штаб торговой блокады заявил, что прекращает переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом из-за "единства позиций руководства страны-агрессора и высшего руководства Украины".

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