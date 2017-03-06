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США призвали Украину создать антикоррупционный суд

06.03.2017 12:32
В Госдепе США заявили, что действия украинского гражданского общества, которое борется за прозрачность резонансных судебных процессов, "вдохновляют"
США призвали Украину создать антикоррупционный суд

На фоне затягивания процесса по делу отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова пресс-служба американского посольства заявила о том, что необходимость создания антикоррупционных судов в Украине становится "очевидной". Об этом дипломаты США написали в Twitter ведомства, поставив в тэг ссылку на Национальное антикоррупционное бюро.

"Необходимость создания независимого антикоррупционного суда очевидна и становится все более актуальной", - заявили в американском посольстве.

При этом, по мнению дипломатов внешнеполитического ведомства США, действия украинского гражданского общества, призывающего к эффективному и прозрачному судебному разбирательству по руководству ГФС и другим антикоррупционным процессам, "вдохновляют".

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1 февраля Верховная Рада зарегистрировала законопроект о создании антикоррупционного суда. Проектом закона предлагается создать Высший антикоррупционный суд из 70 судей, которому будут подследственны все дела НАБУ и САП. Глава бюро Артем Сытник заявил, что антикоррупционный суд можно создать до конца 2017 года.

24 февраля посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия заявил, что Италия поддерживает создание в Украине антикоррупционного суда.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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