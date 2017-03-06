США призвали Украину создать антикоррупционный суд
На фоне затягивания процесса по делу отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова пресс-служба американского посольства заявила о том, что необходимость создания антикоррупционных судов в Украине становится "очевидной". Об этом дипломаты США написали в Twitter ведомства, поставив в тэг ссылку на Национальное антикоррупционное бюро.
"Необходимость создания независимого антикоррупционного суда очевидна и становится все более актуальной", - заявили в американском посольстве.
При этом, по мнению дипломатов внешнеполитического ведомства США, действия украинского гражданского общества, призывающего к эффективному и прозрачному судебному разбирательству по руководству ГФС и другим антикоррупционным процессам, "вдохновляют".
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1 февраля Верховная Рада зарегистрировала законопроект о создании антикоррупционного суда. Проектом закона предлагается создать Высший антикоррупционный суд из 70 судей, которому будут подследственны все дела НАБУ и САП. Глава бюро Артем Сытник заявил, что антикоррупционный суд можно создать до конца 2017 года.
24 февраля посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия заявил, что Италия поддерживает создание в Украине антикоррупционного суда.
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