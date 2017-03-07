ООН поможет Украине с техническим оснащением пунктов пропуска

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев поможет Украине с техническим оснащением пунктов пропуска на востоке страны

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев поможет Украине с ускорением процедуры прохождения контроля в пунктах пропуска на востоке страны. Завтра, 7 марта, состоится официальная церемония передачи и установки современного оборудования в контрольно-пропускном пункте Новотроицкое в Донецкой области. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

На пункте пропуска будут установлены столы с компьютерной техникой для проверки документов, а также оборудованы дополнительные рабочие места для сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Управление окажет также содействие в установке возле пунктов пропуска палаток с обогревом для людей, ожидающих своей очереди.

Как сообщается, бюджет программы технической помощи составляет 3,5 млн гривень. В рамках этого проекта предусмотрено также техническое оснащение пропускных пунктов Марьинка и Майорск.

Осуществление программы поможет увеличить пропускную способность КПП и сократить время ожидания в очередях.

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