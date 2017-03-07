Геращенко о суде в Гааге: Это все очень напрягает Москву

РФ очень перевозбудилась по иску против нее, подчеркнула первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко

Сегодня на слушаниях по иску Украины против России в Международном суде ООН российская машина пропаганды, лжи, манипуляций будет работать максимально. Об этом у себя в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

Она напомнила, что сегодня выступают представители страны-агрессора России.

"РФ очень перевозбудилась по иску против нее. Процесс вызвал серьезное внимание в голландских и мировых СМИ, это все очень напрягает Москву. Нет никакого сомнения, что сегодня российская машина пропаганды, лжи, манипуляций будет работать в Гааге по полной. Слушаем, фиксируем, фиксируем каждый факт лжи, ибо за финансирование терроризма, и за нарушение прав человека, и за дискриминацию украинцев и крымских татар на оккупированных территориях, за заложников, за все РФ должна отвечать", - подчеркнула Геращенко.

Первый вице-спикер добавила, что сегодня украинской делегации в Гааге будет непросто.

"Морально, психологически, по - человечески, выслушивать о "гражданской войне", "карателях" и "хунте", - уточнила Геращенко.

7 марта на слушаниях по иску Украины против России в Международном суде ООН - день контраргументов, которые должна представить российская сторона.

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Вчера, 6 марта 2017 года, в Международном суде ООН в Гааге Украина выдвинула три требования к государству-агрессору РФ: прекратить снабжать оккупационный контингент и боевиков в Донбассе, прекратить преследования по расовому и национальному признакам в Крыму и восстановить там работу Меджлиса, а также выплатить репарации за нанесенный войной ущерб.

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