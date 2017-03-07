Гройсман: Из-за блокады Украина ежемесячно теряет 2-4 млрд грн
В результате блокады Донбасса Украина теряет каждый месяц 2-4 миллиарда гривень. Об этом во время общения с журналистами в Виннице сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.
"Сегодня 2-4 млрд [грн] ежемесячно мы теряем. Это сегодня и цена потерь [от блокады]", - сказал премьер.
По мнению премьера, энергетическая блокада несет угрозу отечественной металлургии, подрывает национальную экономику, возможности для выполнения социальных программ и поддержки национальной безопасности.
Он отметил, что украинские недра, в том числе угля, сегодня находятся на территории, временно не подконтрольной Украине.
Предприятия, которые производили уголь и компоненты, необходимые для металлургии, работали на неподконтрольных территориях, но все они были зарегистрированы в Украине и платили налоги в украинский бюджет, сказал Гройсман.
"То, что мы забирали свой украинский уголь и использовали в украинских целях для металлургии и энергетики, было в интересах Украины. Мы с этого получали налоги в украинский бюджет, с этого финансировали все потребности, которые были необходимы. Очевидно, что за блокаду заплатит каждый украинец своими потерями ", - подчеркнул премьер-министр.
При отсутствии поставок необходимого угля, предприятия могут закупать его только в США или Российской Федерации, отметил он.
"Блокада происходит исключительно, на мой взгляд, в интересах Российской Федерации", - заявил Гройсман.
Ранее Гройсман заявлял, что убытки Украины от блокады Донбасса составят около $3,5 млрд в год.
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