Разведение войск в Станице не состоялось: не соблюдается тишина

Боевики нарушили режим тишины и разведения войск в Станице Луганской не состоялось

В районе Станицы Луганской сегодня не было отвода вооружения из-за нарушений режима тишины. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



С 1 по 7 марта террористы семь раз обстреляли район отведения сил из стрелкового оружия. О нарушениях сообщили в Совместный центр контроля и координации прекращения огня.



Согласно минским договоренностям, главное условия разведения сил и техники - безусловное соблюдение режима прекращения огня двумя сторонами на протяжении семи суток.



Ранее замглавы Луганской ОВГА Юрий Клименко подтвердил, что разведение в Станице Луганской пока не планируется.

5-6 марта боевики обстреляли контрольно-пропускной пункт.



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