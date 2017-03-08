Санкции не отменят до деоккупации Крыма и Донбасса - США

В Государственном департаменте заявили, что санкции будут в силе, пока Москва не будет выполнять свои обязательства относительно Донбасса и Крыма

Санкции США против России будут действовать, пока Москва не прекратит оккупацию всех территорий Украины. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Марк Тонер, передает Укринформ.



"Санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не будет придерживаться (своих обязательств - ред.) относительно восточной Украины и Крыма", - сказал Тонер.



Спикер Госдепартамента пояснил, что эта тема поднималась на встрече главы украинского МИД Павла Климкина и Рекса Тиллерсона.



Также говорили о внутреннеукраинских вопросах, обеспокоенности США относительно соблюдения минских соглашений и реформах, которые проводит правительство Украины.

Тонер добавил, что это была "хорошая встреча".

Тиллерсон в разговоре с Климкиным заверил, что США поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии и осуществлении реформ украинским правительством.

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