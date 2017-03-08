Украина в суде ООН призвала ввести срочные меры против РФ

Глава украинской делегации в Международном суде в Гааге призвала суд на время рассмотрения дела против России ввести срочные меры

Заместитель министра иностранных дел, глава украинской делегации Елена Зеркаль призвала Международный суд в Гааге на время рассмотрения иска Украины против России ввести ряд срочных мер. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Неоправданные страдания, причиненные украинскому народу требуют ответственности в рамках международного права, но это вопрос для другого дня ... Мы требуем немедленных мер для защиты и спасения тысяч, а возможно и миллионов невинных жизней, а также крайне необходимой защиты украинцев на востоке и в оккупированном Крыму", - заявила она.

Глава украинской делегации перечислила требования, которые делегация Украины просит применить к РФ:

1. Россия должна воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить или углубить спор под эгидой Комитета по ликвидации расовой дискриминации, перед Международным судом, или усложнить его решения.

2. Россия должна воздержаться от любых актов расовой дискриминации людей, групп или учреждений на подконтрольных ей территориях, включая Крымский полуостров.

3. Россия должна прекратить и воздержаться от актов политических и культурных запретов против крымских татар, включая отмену декрета, запрещающего Меджлис.

4. Россия на рассмотрении в Международном суде должна прекратить и воздерживаться от актов политических и культурных запретов против этнических украинцев в Крыму.

Ранее сегодня Украинская делегация в Международном суде ООН во второй раз выступила с доказательной базой о том, что действия России на востоке Украины - это спонсирование терроризма.

В понедельник, 6 марта, Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России, который был подан в суд 16 января с целью привлечения РФ к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в Крыму.

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