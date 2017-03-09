Участники блокады не намерены сдавать оружие - штаб

Участники блокады в Донбассе заявили, что не намерены выполнять распоряжение главы ГУ Нацполиции в Донецкой области о сдаче огружия

Участники блокады ОРДЛО не намерены сдавать оружие. Об этом говорится в заявлении штаба блокады в Facebook.

"Начальник ГУ Нацполиции Донецкой области сделал заявление о том, что он запрещает ввоз официально зарегистрированного оружия в Донецкую область. По мнению начальника Донецкой полиции такое оружие должно быть сдано ему на хранение, в противном случае гражданам Украины будет запрещен въезд на территорию области", - говорится в заявлении.

Участники блокады назвали такие действия незаконными, основываясь на ст.19 Конституции Украины (Правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством).

"Ограничения прав граждан, которые введены по желанию начальника ГУ Нацполиции в Донецкой области выполняться штабом не будут", - подчеркивается в заявлении.

7 марта Аброськин сказал: "В то время, когда охота в области запрещена, вопрос - зачем люди везут оружие через блокпосты, остается открытым. Поэтому мною было принято решение при обнаружении у людей на блокпостах огнестрельного оружия просить их на время сдавать его в отделения полиции".

Он добавил, что в случае, если человек будет отказываться, то ему запретят дальнейший въезд.

30 января сообщалось, что в Луганской области на железной дороге участники блокады заявили о возможном уничтожении магистралей в случае их разгона.

27 января ветераны АТО заявили, что готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах.

26 января сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса.

25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово.

Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.

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По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.

Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины.

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