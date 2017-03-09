Зеркаль: Каждое слово России в Гааге суд воспринимает всерьез

Нельзя относиться к словам российских представителей легкомысленно, какие бы фейки они не озвучивали на заседаниях Международного суд ООН в Гааге. Об этом у себя в Facebook написала глава украинской делегации на слушаниях по иску Украина против России Елена Зеркаль, объяснив такую позицию тем, что "каждое их слово будет серьезно принято во внимание судьями".

"И каждое их слово направлено на осложнение принятия решения судом. Поэтому по завершении слушаний нас ждет интенсивная работа над анализом каждого слова, которое будет сказано сегодня. И ваше внимательное отношение к словам РФ очень поможет", - пояснила она.

По ее словам, россияне приведут много аргументов против решения в пользу Украины, "и будет снова тяжело слушать манипуляции по фактам и акробатические упражнения с нормами права". Чтобы не попасться на манипулирование Россией фактами по своему усмотрению, Зеркаль призвала перечитать вчерашнюю речь представителя Украины, американского юриста Гарольда Хонджу Коха.

"Юридический язык считается антиподом поэзии. Но вчера на своей речи голос едва не сорвался из-за слов профессора, который открывал наше выступление: "Единственным украинским запросом к Суду является использованин его юридических полномочий для защиты невинных украинцев, которым угрожают беспорядочные террористические атаки и культурное уничтожение. Без мер со стороны Суда РФ продолжит играть по собственным правилам вопреки тому, что требуют две конвенции, а невинные украинские граждане за это будут расплачиваться", - процитировала она профессора Йеля.

По словам украинского дипломата, эта речь - "лучший антидот от всех манипуляций, которые мы сегодня услышим".