Суд назначил дату рассмотрения апелляции Насирова
Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы, поданной в интересах отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, назначено на 13 марта. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Апелляционного суда города Киева.
"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 года об избрании меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову в виде содержания под стражей, назначено на 13 марта 2017 года", - говорится в сообщении суда.
Заседание должно состояться в 11:00.
Адвокат Насирова Александр Мирошник добавил в Facebook, что заседание будет проходить под председательством судьи Виктора Глиняного.
"Могу сказать, что процесс в апелляции будет беспрецедентным с юридической точки зрения. Сторона защиты подготовлена к процессу в полном объеме", - отметил адвокат.
2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Роману Насирову. 3 марта Кабинет министров принял решение отстранить Насирова от обязанностей главы ГФС. 7 марта, ночью Соломенский районный суд Киева отправил его под арест с правом внесения залога в размере 100 млн грн. Такое решение вынес следственный судья Александр Бобровник.
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