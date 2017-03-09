Слив данных иноСМИ: СБУ просят заняться движением Медведчука

На сайте Украинского выбора появились маршруты передвижения журналистов иностранных СМИ и номера машин, СБУ просят провести расследование

Институт массовой информации просит СБУ разобраться в обнародовании данных иностранных журналистов на сайте Украинского выбора. Об этом говорится в сообщении ИМИ.

На сайте всеукраинского общественного движения Украинский выбор (лидер Виктор Медведчук, - ред.) 5 февраля 2017 года появились маршруты передвижения журналистов иностранных СМИ и номера машин, которыми они ездили в зоне АТО.

"Институт массовой информации считает, что обнародование этой информации ставит под угрозу безопасность журналистов и просит СБУ немедленно провести расследование, установить канал утечки информации и принять все необходимые меры, чтобы защитить украинских и иностранных журналистов, работающих в зоне АТО", - говорится в сообщении.

На момент написания новости, информацию с сайта Украинского выбора удалили.

По мнению медиа-юриста ИМИ Романа Головенко, движение Медведчука ставит под угрозу безопасность украинских и иностранных журналистов, а также их возможность осуществлять профессиональную журналистскую деятельность.

Несколько иностранных журналистов, которые пересекали линию разграничения с начала 2017 года, сообщили сегодня LIGA.net, что боевики стали больше на них оказывать давление и проверять автомобили.

"Оно (давление, - ред) никогда не прекращалось, но сейчас давят сильно, конечно", - сказал источник LIGA.net.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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