МИД: Решение о мерах против РФ может быть принято до конца апреля

По словам замглавы МИД Елены Зеркаль, Международный суд ООН может принять решение о временных мерах против России до конца следующего месяца

Украина ожидает, что Международный суд ООН в Гааге примет решение о введении временных мер в деле по иску против России до конца апреля 2017 года. Об этом журналистам сообщила руководитель украинской делегации в суде, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, передает Укринформ.



"Оно (решение - ред.) может быть, по нашим прогнозам, до конца апреля", - сказала она.



В то же время Зеркаль не стала делать прогнозов касательно решения суда. "Мы ожидаем решения суда. Я надеюсь, что оно будет справедливым", - добавила замминистра.



Чиновница отметила, что, в соответствии с логикой выступлений представителей РФ в Гааге, государство-агрессор может делать все, что угодно, и не нести ответственность за свои действия.

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"Сегодня следовало из их позиций, что если бы Россия знала тогда, когда ратифицировала конвенцию, что они будут отвечать за финансирование терроризма, то они бы ее не ратифицировали. В этом заключается логика россиян, что они могут делать все и не нести никакой ответственности за свои действия", - подчеркнула Зеркаль и добавила, что это также касается российской аргументации по конвенции о расовой дискриминации.



"Это их реальность, и они обвиняют всех, что все живут в другой реальности", - заявила замглавы МИД.



Зеркаль также выразила убеждение, что мировое сообщество поддерживает позицию Украины. "Россия должна нести ответственность за свои действия. И этот суд - это единственная судебная инстанция, которая может привлечь Россию к ответственности", - сказала она.

9 марта 2017 года завершились четырехдневные публичные слушания в Международном суде ООН по иску Украины против РФ.

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На сегодняшних слушаниях в Гааге представители государства-агрессора заявили, что установка Бук, из которой был сбит малайзийский авиалайнер рейса MH17, была передана боевикам якобы для укрепления их защиты от украинской военной авиации.



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