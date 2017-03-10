АТО: боевики стреляют из гранатометов, пятеро военных ранены

На всех направлениях боевики открывали огонь из минометов разного калибра, гранатометов и стрелкового оружия

В четверг, 9 марта, в зоне АТО зафиксировано 80 обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Пятеро военных получили ранения, один травмирован.



На мариупольском направлении боевики обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Водяное, Марьинку, Павлополь и Богдановку из минометов разных калибров.



Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Лебединскому, Старогнатовке, Тарамчуке и Марьинке, а также Новоригоровке, Широкино, Чермалыку, Водяному и Гнутово.



По Талаковке работал снайпер.



На луганском направлении из минометов разных калибров террористы обстреляли Крымское, Новоалександровку и Попасное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку, Новоалександровку и Станицу Луганскую.



На донецком направлении стреляли из минометов по Невельскому, Майорску, Авдевке, Даче и Луганскому.



Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Опытному, Камянке, Луганскому, Песках, Невельскому, Авдеевке, Зайцево и Троицкому.



По Троицкому гибридная армия РФ открывала огонь из зенитных установок.

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