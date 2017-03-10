Красный Крест предлагает создать зоны безопасности в Донбассе

Красный Крест готов предложить создать зоны безопасности, чтобы не приостанавливать водоснабжение в Донбассе из-за непрекращающихся обстрелов

Международный Комитет Красного Креста призывает защитить важные для местных жителей объекты инфраструктуры в Донбассе. Об этом заявил Международного Красного Креста Петер Маурер, сообщает Укринформ.

"Относительно Донецкой фильтровальной станции, то хочу напомнить, что Международный Комитет Красного Креста не может предлагать режим тишины или прекращения военных действий. Что мы можем предложить, то это напомнить, что такие объекты должны быть защищены. Мы готовы предложить создать зоны безопасности, чтобы не приостанавливать водоснабжение и снабжение других услуг", - сказал Маурер.

Он призвал прекратить разрушение важных для местных жителей объектов, которые отвечают за водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение.

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6 марта сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция подключена к электроснабжению.

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