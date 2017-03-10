"Мордор заметает следы": Геращенко о письме Януковича Путину

"А перед этим неожиданно умер Чуркин, показывавший письмо Януковича о введении войск РФ в Украину", - подметил переговорщик в Минске Евгений Марчук

Путинская Россия пытается замести следы своих преступлений в Украине, однако Кремль противоречит сам себе в показаниях в разное время российско-украинской войны. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, прокомментировав сообщение Генпрокуратуры РФ о том, что Москва якобы не получала письма от экс-диктатора Виктора Януковича с просьбой ввести войска в Украину.

"Мордор (принятое в обиходе название государства-агрессора, - ред.) заметает следы и путается в показаниях. Янукович становится все более важным свидетелем", - отметила она.

Представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы в минском процессе Евгений Марчук заметил некую закономерность происходящего.

"А перед этим как-то неожиданно умер Чуркин, который демонстрировал в ООН письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину", - написал он в комментарии к посту Геращенко, с чем она согласилась.

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9 марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у президента РФ Владимира Путина и в российском Совфеде официально заявили, будто бы не получали никакого письма от Януковича с просьбой ввести российские войска в Украину.

В январе 2017-го Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года, в котором он просил РФ ввести войска на территорию Украины. В видеоинтервью Янукович подтверждал, что писал такое письмо.

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