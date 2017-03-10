Муженко: У нас достаточно сил для отражения наступления агрессора

Украинская армия имеет достаточно возможностей, чтобы предотвратить новое массированное наступление российского агрессора, сказал начальник Генштаба

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ готовы к возможному резкому обострению ситуации в зоне АТО. Об этом он заявил во время встречи с выпускниками Национального университета обороны имени Ивана Черняховского, сообщает пресс-служба ведомства.

"События на Светлодарской дуге, ситуация в Авдеевке и рост напряженности на мариупольском направлении свидетельствуют, что противник пытается расшатывать ситуацию. Наши подразделения успешно противостоят противнику, но все мы, и особенно - органы военного управления, должны быть готовы к резкому обострению обстановки. У нас есть достаточно возможностей, чтобы предотвратить наступление агрессора", - отметил Муженко.

10 марта Муженко заявил, что освободить Луганск помешали Иловайск и несогласованность.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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