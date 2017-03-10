Ельченко назвал возможную альтернативу нормандскому формату

Постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко говорит о возможном создании группы друзей Украины, куда бы вошли Германия, Польша, страны Балтии

Помимо нормандского формата есть еще один формат, о котором мало пока говорят. Об этом в интервью Апострофу заявил постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко.

"Есть еще один формат, о котором сейчас мало говорят. Еще в декабре 2015 года я говорил о том, что можно было бы попробовать в рамках ООН создать так называемую группу друзей Украины. Такие случаи были в прошлом, была группа друзей Грузии, которая, кстати, очень сильно помогала Совете Безопасности еще в то время, когда было ооновское присутствие в Абхазии", - сказал Ельченко.

По его словам, в эту группу могла бы войти и сама Германия, или Польша, или страны Балтии, и вообще любая страна, которая Украине готова искренне помочь.

"Но я думаю, что все эти разговоры надо начинать, прежде всего, в нормандском формате, а тогда уже переходить дальше", - сказал Ельченко.

5 декабря старший научный сотрудник программы по изучению России и Евразии Королевского института международных отношений Джеймс Шерр заявил, что на переговорах в рамках нормадского формата Российская Федерация пытается потопить дискуссию и перекроить ее в свою пользу.

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