Оккупанты обстреливают населенные пункты в Донбассе из минометов
11.03.2017 18:35
Российские оккупанты обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ в Донбассе из минометов, танков и артиллерии
Российские оккупанты в Донбассе (фото - ЕРА)
С начала суток российские оккупанты обстреляли населенные пункты и позиции ВСУ в Донбассе 39 раз. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении из 82 и 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Авдеевку и шахту Бутовку. Кроме того, по Авдеевке бил танк. Из 82 миллиметровых минометов оккупанты пытались попасть по позициям рядом с Луганским.
На мариупольском направлении из 122 мм артиллерийских установок велся обстрел позиций вблизи Николаевки. Танк, 120 мм минометы и БМП вели огонь по позициям неподалеку Марьинки, а из минометов различных калибров - рядом со Славным. Террористы из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли также укрепления в районе Гнутово, Павлополя, Широкино, Водяного.
На луганском направлении из минометов оккупанты стреляли по силам антитеррористической операции возле Богуславского, Новоалександровки, Катериновки, Попасной и Крымского.
Ранее замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки. В городе пропала электроэнергия.
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