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Оккупанты обстреливают подающую воду в Мариуполь насосную станцию

11.03.2017 22:35
Российские оккупанты обстреливают насосную станцию, которая обеспечивает водой Мариуполь и западную часть Донецкой области
Оккупанты обстреливают подающую воду в Мариуполь насосную станцию
Фото: ЕРА
Российские оккупанты обстреливают в Донецкой области насосную станцию, которая обеспечивает водой Мариуполь и несколько других районов области. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сейчас рашисты обстреливают насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водовода. Станция находится между селами Васильевка и Крутая Балка недалеко от линии разграничения. Насосная станция обеспечивает подачу воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы, а также в Мариуполь", - отметил Жебривский.

По его словам, информации о повреждении станции пока нет, ее оператор спрятался в бомбоубежище.

Ранее замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки. В городе пропала электроэнергия. Позже было размещено видео обстрела российскими террористами девятиэтажного дома в Авдеевке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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