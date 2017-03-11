Оккупанты обстреливают подающую воду в Мариуполь насосную станцию

Российские оккупанты обстреливают насосную станцию, которая обеспечивает водой Мариуполь и западную часть Донецкой области

Российские оккупанты обстреливают в Донецкой области насосную станцию, которая обеспечивает водой Мариуполь и несколько других районов области. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский





"Сейчас рашисты обстреливают насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водовода. Станция находится между селами Васильевка и Крутая Балка недалеко от линии разграничения. Насосная станция обеспечивает подачу воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы, а также в Мариуполь", - отметил Жебривский.





По его словам, информации о повреждении станции пока нет, ее оператор спрятался в бомбоубежище.





Ранее замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил , что боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки. В городе пропала электроэнергия. Позже было размещено видео обстрела российскими террористами девятиэтажного дома в Авдеевке.





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