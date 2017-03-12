Главы МИД Украины и Люксембурга посетят Донецкую область
13 марта Украину с рабочим визитом посетит глава Министерства иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, Ассельборн и министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетят также Мариуполь и линию соприкосновения в Донецкой области.
В Мариуполе во встрече также примут участие глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Цель визита Ассельборна в Украину - углубление диалога между странами, а также обсуждение и анализ ситуации в Донбассе, санкций против РФ и сближение Украины с Европейским Союзом.
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