Главы МИД Украины и Люксембурга посетят Донецкую область

Цель визита Жана Ассельборна в Украину - углубление диалога между странами, а также обсуждение ситуации в Донбассе и санкций против РФ

13 марта Украину с рабочим визитом посетит глава Министерства иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, Ассельборн и министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетят также Мариуполь и линию соприкосновения в Донецкой области.

В Мариуполе во встрече также примут участие глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Цель визита Ассельборна в Украину - углубление диалога между странами, а также обсуждение и анализ ситуации в Донбассе, санкций против РФ и сближение Украины с Европейским Союзом.

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