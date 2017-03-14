Рада намерена разрешить офицерам не заполнять декларации

Предлагается разрешить не заполнять электронные декларации мобилизованным и контрактникам рядовым, сержантам, старшинам и офицерам младшего состава

Верховная Рада намерена разрешить рядовым и младшим офицерам не заполнять электронные декларации. За проект изменений в статью 3 закона о недопущении коррупции 6172 в первом чтении проголосовали 239 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Предлагается разрешить не заполнять электронные декларации мобилизованным и контрактникам рядовым, сержантам, старшинам и офицерам младшего состава. А также курсантам военных ВУЗов и ВУЗов, где есть факультеты военной подготовки.

"Давайте представим, командир танка или младший лейтенант, или рядовой, или сержант-контрактник, на блокпосту, в блиндаже, в окопе должен получить электронный ключ, найти защищенную электронную систему, заполнить декларацию и разместить ее на сайте НАПК", - сказал, представляя проект, представитель президента в парламенте Артур Герасимов.

Он также отметил, что обнародование таких деклараций откроет информацию о тех, кто находится на линии фронта.

Депутаты также проголосовали за подготовку проекта ко второму чтению по сокращенной процедуре.

"За" проголосовали 232 депутата. Проект внесен президентом как неотложный.

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