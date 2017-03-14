Порошенко: С начала года в ряды ВСУ записались 7 тыс добровольцев
Президент Петр Порошенко провел встречу с украинскими добровольцами и поздравил их с соответствующим праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Если бы не добрая воля лучших сыновей и дочерей страны, то неизвестно как бы сложилась судьба государства. Золотыми буквами добровольцы были вписаны в успешные операции по освобождению украинской земли от захватчиков", - отметил Порошенко.
Президент подчеркнул, что традиции добровольцев были заложены в новую украинскую армию, которая за последние годы значительно изменилась - другие условия, оружие, обучение, медицинское обеспечение и техника.
По словам Порошенко, только с начала этого года семь тысяч украинцев записались в ряды Вооруженных Сил Украины.
Президент также вручил государственные награды. Так, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден младший лейтенант Евгений Яранцев - выходец из Крыма, который с первых дней проходил военную службу в "Айдаре".
Еще семь добровольцев награждены орденом "За мужество" III степени, шесть - медалями "За воинскую службу Украине" и пять - "Защитнику отечества".
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