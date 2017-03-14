Порошенко: С начала года в ряды ВСУ записались 7 тыс добровольцев

На встрече с добровольцами президент Петр Порошенко поздравил их с Днем украинских добровольцев и вручил государственные награды

Президент Петр Порошенко провел встречу с украинскими добровольцами и поздравил их с соответствующим праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Если бы не добрая воля лучших сыновей и дочерей страны, то неизвестно как бы сложилась судьба государства. Золотыми буквами добровольцы были вписаны в успешные операции по освобождению украинской земли от захватчиков", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что традиции добровольцев были заложены в новую украинскую армию, которая за последние годы значительно изменилась - другие условия, оружие, обучение, медицинское обеспечение и техника.

По словам Порошенко, только с начала этого года семь тысяч украинцев записались в ряды Вооруженных Сил Украины.

Президент также вручил государственные награды. Так, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден младший лейтенант Евгений Яранцев - выходец из Крыма, который с первых дней проходил военную службу в "Айдаре".

Еще семь добровольцев награждены орденом "За мужество" III степени, шесть - медалями "За воинскую службу Украине" и пять - "Защитнику отечества".

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